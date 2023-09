Das ist Leonardo DiCaprios neue Flamme

Leonardo di Caprio. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Foto: © ANSA / Marco Ottico

Foto: © APA/afp / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die beiden sollen sich angeblich im vergangenen Mai bei den Filmfestspielen in Cannes kennen und lieben gelernt haben. Bereits vor Wochen waren sie beim harmlosen Eisessen im kalifornischen Santa Barbara gesehen worden. Doch nun haben Paparazzi Leo und Vittoria auf Ibiza beim wilden Knutschen in einer Diskothek erwischt.Vittoria Ceretti stammt aus Inzino, einer Fraktion der Gemeinde Gardone Val Trompia (Provinz Brescia), und ist ein internationales Supermodel. Ihre Karriere startete sie 2012, als sie am Elite-Model-Look-Wettbewerb teilnahm. Die Branche war begeistert.Bereits wenig später schwebte die junge Italienerin für die größten Modehäuser der Welt über die Laufstege in New York, London, Mailand und Paris. Sie war unter anderem auch das „Gesicht“ der Werbekampagnen von Chanel, Armani und Dolce & Gabbana. 2021 moderierte sie an der Seite von Italo-Superstar(61) einen Abend des Festivals von Sanremo.Im Juni 2020 heiratete Vittoria den DJ(35) auf Ibiza. Anfang dieses Sommers hat sich das Paar getrennt. Ob etwa die Liaison mit Leo dahintersteckte?