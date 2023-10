"Delikatessen" im Stadttheater Sterzing

Delikatesseneine schrille, rabenschwarze Kultkomödie nach dem preisgekrönten Film Dänische Delikatessen des Regisseurs und Drehbuchautors Anders Thomas Jensen.Regie: Ulrich KoflerDen Stempel der Verlierer haben sie: Benni steht unter Strom. Sven schwitzt. Zwei obskure Metzgergesellen lösen sich von ihrem sie drangsalierenden Chef und gründen eine eigene Metzgerei. Mit Hindernissen: keine Kunden, keine Beziehungen, kein Geld. Versehentlich wird der Elektriker tiefgefroren. Dessen als Huhn getarnte marinierte Oberschenkel munden den Kunden gar nicht schlecht und bald ist der kleine Laden mit seinen speziellen Delikatessen in aller Munde.Der Teufelskreis zieht sich aber immer enger über den beiden zusammen.Bennis totgeglaubte Bruder und die mysteriöse Friedhofsgehilfin Astrid setzen den beiden zu und bringen sie immer wieder aus dem Konzept. Gleichzeitig schöpft Herbert Huber, der frühere Chef von Benni und Sven, Verdacht: Wie können diese beiden Taugenichtse auf einmal so einen Erfolg haben? Gibt es einen Weg aus dem Strudel an Zorn, Gier und Verbrechen? Und kann man einem Zombie die Hand reichen?Aufführungsort: Stadttheater Sterzing, KinosaalEintrittspreis: 15¬Karten: https://stadtbuehne-sterzing.com/karten oder 344 031 1239