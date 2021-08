Der Ball rollt wieder

In Zusammenarbeit mit der „Dolomiten“-Sportredaktion unter der Leitung von Andreas Vieider bringen wir in der Radius-Sport-Ausgabe „Fußball 2021/22“ wiederum eine umfangreiche Vorschau zur Fußball-Saison 2020/21 und berichten ausführlich über alle Südtiroler Mannschaften.Mit dabei die kompletten Spielpläne zum Herausnehmen!Viel Spaß bei der Lektüre der mittlerweile 12. Ausgabe des Fußball-Radius, am heutigen Donnerstag in Ihrer Dolomiten!

