Der „heißeste“ Österreicher ist ein Südtiroler

Foto: © facebook

Vorneweg: Der Radiosender Ö3 hat die Kandidaten selbst ernannt und es waren auch nur deren 7. Es war also ein Spaßwettbewerb. Aber nichtsdestotrotz: Sigi Fink hat sich gegen die restlichen 6 Bewerber durchgesetzt.Der Sohn vom „Gloser-Sepp“ aus Villanders ist in Bozen aufgewachsen und hat den Großteil seiner Jugend im Ferienhaus in Jenesien verbracht. Als die Eltern – sie haben in der Bozner Museumsstraße lange das Gasthaus Weiße Traube geführt – ihre Tätigkeit aufgaben, zog die Familie wieder ins Eisacktal.Abgeschlagen auf Platz 2, mit nur 18 Prozent, landete der Steirer Sänger Paul Pizzera (34), der dritte Platz ging mit 12 Prozent an den Wiener TV-Koch Alexander Kumptner (39), bekannt unter anderem aus der Kochshow „The Taste“.Erst gar nicht aufs Stockerls geschafft haben es hingegen TV-Schönling Elyas M'Barek (40) und der Salzburger Ex-Skifahrer Marcel Hirscher (33).