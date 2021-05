Der neue Golf-Radius

Viel hat sich getan in Sachen Golf; etwa 2000 Golferinnen und Golfer sind es, die in Südtirol diesem Sport frönen.Verteilt auf die 8 Südtiroler Golfplätze inkl. den Übungsanlagen könnten sie in den Sommermonaten und bei voller Auslastung alle am gleichen Tag spielen: einige Stunden in freier Natur, genügend Platz, Spiel und Wettkampf gleichzeitig.Der Golfsport verbindet Menschen auch über Grenzen hinweg. Im Magazin sind auch einige Österreichische Anlagen präsent, die schon seit Jahren von Südtiroler Spielern immer wieder gerne frequentiert werden.Der Golfsport hat neue Freunde gewonnen – und Spielerinnen und Spieler, welche ihren Bag schon einige Jahre im Keller abgestellt hatten, sind zurückgekommen. Das alles ist positiv – so wie der ganze Golfsport.All dies und noch einiges mehr – ab Donnerstag, 6. Mai in der aktuellen Radius-Ausgabe „Golf in Südtirol“ als Dolomiten-Beilage.

