Der Nikolaus ist da! Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto

Nikolaus lebte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in der heutigen Türkei, war ein Bischof und durch seine Großzügigkeit bekannt. So entstand der Brauch, dass Kinder an seinem Gedenktag ein kleines Geschenk erhielten.Nach der Reformation durch Martin Luther im 16. Jahrhundert wurden Heilige in den Hintergrund gedrängt, so setzte sich das Christkind als Gabenbringer durch. Am Gedenktag des hl. Nikolaus gab es trotzdem ein Geschenk, in der Zeit der katholischen Gegenreformation wurde die Bescherung in Form einer gespielten Belehrung gestaltet: Nikolaus ermahnt die Kinder, brav zu sein und sein Begleiter – der Krampus – verdeutlicht, dass auf unartige Kinder die Strafe wartet. Das letzte Wort hat aber immer der Heilige, der Krampus (auch Knecht Ruprecht) ist sein Diener.