„Destillata“ prämiert beste Edelbrände: Südtiroler sahnen ab

Die Brennerei „Volgger Genuss“ aus Ridnaun mit Manfred Volgger wurde mit seinem Produkt „Mount Becher“ in der Kategorie „Betriebe mit ausgezeichneter Qualität“ mehrfach ausgezeichnet.Die Hofbrennerei „Haidner“ aus Brixen mit Franz Josef Obexer wurde gekürt in den Kategorien „Kreis der auserwählten Destillerien“ und „Nationensieger des Jahres“.Im kommenden Jahr wird die „ Destillata “ zum ersten Mal in Südtirol stattfinden.