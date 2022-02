„Die Botschaft kam völlig überraschend“

Manuel Schuen aus San Martin de Tor/St. Martin in Thurn ist Organist, Chor- und Ensembleleiter, Ensemblesänger und Dozent an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er ist seit 2008 als Organist an der historischen Sieber-Orgel von 1714 in der Wiener Michaelerkirche in Wien tätig.