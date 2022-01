Dieser Sarner arbeitet als Chef de Bar in einem der legendärsten Lokale Europas

Den Cocktail „Dürrenmatt“ kreierte er als Hommage an den Schweizer Dramatiker und Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt – „der ein Stammgast in unserem Hause war“, sagt der aus dem Sarntal stammende Christian Heiss, prominenter Barkeeper in Zürichs wohl bekanntester Bar, der Kronenhalle. + Von Benno Zöggeler