Digitales Leitungsmanagement: Gemeinde Naturns auf dem Weg in eine digitale Zukunft

Das Projekt "Digitales Leitungsmanagement der Gemeinde Naturns" zielt darauf ab, ein digitales Leitungskataster aufzubauen und zu verwalten. Dadurch wird die Gemeinde für die bevorstehende verpflichtende digitale Ablesung der Wasserzähler gerüstet sein und den Bürgerinnen und Bürgern verbesserte Informationen über ihren Energieverbrauch bieten können. Dies wiederum soll zu einem gesteigerten Bewusstsein für Energiesparen führen.Das Projekt hat bereits zahlreiche Zielsetzungen erreicht, die sowohl die Effizienz der Verwaltung als auch die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner von Naturns positiv beeinflussen. Durch die digitale Erfassung und Verwaltung aller relevanten Informationen in einer zentralen Datenbank wird eine bürokratische Entlastung und effizientere Ressourcennutzung erreicht. Gleichzeitig wird die Qualität der Daseinsvorsorge verbessert, da das Risiko von Daten- und Wissensverlust minimiert wird.Ein weiterer Vorteil des Projekts besteht in der Stärkung der personellen Ressourcen der Gemeinde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung werden im Rahmen des Projekts geschult und erhalten eine erhöhte digitale Kompetenz. Dadurch steigert sich nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde, sondern es wird auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gestärkt.Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 03. Juli 2023 wurde das Projekt den Bürgern vorgestellt. Eine kurze Einführung in das Projekt gab Gemeindesekretärin, Dr. Katja Götsch, anschließend stellte das beauftragte Unternehmen Ing. Patscheider & Partner die digitalisierten Dienste vor.Das Projekt umfasst die Erfassung und Digitalisierung verschiedener Netzwerke, darunter Weißwasser, Schmutzwasser, Trinkwasser, Beleuchtung sowie Fernwärme- und Glasfasernetz. Bereits vorhandene Datensätze wurden ergänzt und aktualisiert, um eine umfassende und zuverlässige Datenbasis zu schaffen. Die Erhebungsarbeiten begannen im November 2021 und stehen nun kurz vor dem Abschluss.Durch die Nutzung der bereits vorhandenen Software des Gemeindeverbands konnten Kosteneinsparungen im Rahmen des Projekts erzielt werden. Die frei gewordenen finanziellen Mittel wurden in einen Zusatzauftrag investiert, der es ermöglichte, auch die Fraktionen von Naturns, Tschirland, Tabland und Staben in die Datenerhebung einzubeziehen. Dies unterstreicht das Bestreben der Gemeinde, eine umfassende und ganzheitliche Lösung für das digitale Leitungsmanagement anzubieten.Mit dem Projekt "Digitales Leitungsmanagement der Gemeinde Naturns" hat die Gemeinde ihre Effizienz und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung deutlich verbessert. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einer digitalen Zukunft für Naturns.Bildbeschreibung: Abschlussveranstaltung zum Projekt "Digitales Leitungsmanagement der Gemeinde Naturns" am 03. Juli 2023.Bildnachweis:EFRE-Logo (© Autonome Provinz Bozen)Bürgerinformation (© Gemeinde Naturns)