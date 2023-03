Für alle Südtiroler: „Dolomiten“ am Dienstag und Mittwoch gratis

Alle Südtirol können die „Dolomiten“ kostenlos digital lesen

Am morgigen Dienstag und am Mittwoch kann es in Südtirol zu Problemen bei der Postzustellung kommen.Damit die „Dolomiten“-Abonnenten aber nicht auf ihre tägliche Lektüre verzichten müssen, können sie die „Dolomiten“ digital, also über das Internet abrufen und lesen.Aber nicht nur das: Diese Möglichkeit steht am Dienstag und Mittwoch nicht nur Abonnenten, sondern allen Südtirolern frei! Nutzen Sie diese Chance und lesen Sie die „Dolomiten“ kostenlos und online.So müssen Sie morgen und am Mittwoch vorgehen:Dann müssen Sie einige Daten eingeben und schon können Sie die aktuelle „Dolomiten“-Ausgabe auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet kostenlos lesen.