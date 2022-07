Durnwalder Vater eines gesunden Buben

Manfred Valazza

Ein großer Storch in Pfalzen weist unmissverständlich darauf hin, dass ein Kind das Licht der Welt erblickt hat. Die stolzen Eltern sind Meinhard Durnwalder und seine Frau Sigrid Hasler.Es ist ein gesunder Bub, Michael heißt er. Er erblickte am Montagmorgen das Licht der Welt, wiegt 3,2 Kilogramm und ist 50 Zentimeter groß.Bereits am 23. Juni erblickte die kleine Milena das Licht der Welt. „Manches fängt klein an, manches groß. Aber manchmal ist das Kleinste das Größte.“ Das verkünden die stolzen Eltern Manfred Valazza und seine Frau Miriam Esther Costabiei stolz in den sozialen Medien: „Wir sind überglücklich zu verkünden, dass Milena das Licht der Welt erblickt hat.“