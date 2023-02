Ehrenzeichen des Landes Tirol für 8 Persönlichkeiten

Die Landeshauptleute Gedenkzeremonie zum 213. Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am Bergisel.

Sabine Eccel, Josef Fauster, Hubert Messner ausgezeichnet

Für ihr beispielgebendes öffentliches und privates Wirken haben am heutigen Montag die Landeshauptleute Anton Mattle und Arno Kompatscher in Innsbruck 8 Persönlichkeiten das Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen.Nach einer Gedenkzeremonie zum 213. Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am Bergisel und in der Hofkirche fand die traditionelle Verleihung einer der höchsten Tiroler Landesauszeichnungen im Beisein zahlreicher Regierungsmitglieder aus beiden Ländern im Riesensaal der Hofburg statt.Unter den 8 Geehrten finden sich mit Sabine Eccel aus Bozen, der Leiterin des Vinzi-Markts, Josef Fauster aus Niederdorf, dem langjährige Obmann des Verbandes der Musikkapellen (VSM), und dem Neonatologen und Primar Hubert Messner auch 3 Südtiroler.„Es sind dies 3 Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen – im Sozialen, in der Musik und in der Medizin - Verantwortung übernommen, Neues gewagt, Entwicklungen vorangetrieben und viele Menschen unterstützt haben. Dafür gebühren ihnen Anerkennung und Dank“, sagte Kompatscher.Das Bundesland Tirol hat zudem nachträglich den Tiroler Adler-Orden verliehen. Mit dem Tiroler Adler-Orden in Gold wurde Reinhold Sahl für seine Verdienste als Burghauptmann um die Erhaltung der Hofburg ausgezeichnet.Der Große Tiroler Adler-Orden ging hingegen an die ehemalige Landeshauptfrau der Steiermark und Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich sowie Opferbeauftragte der katholischen Kirche in Österreich, Waltraud Klasnic, an den österreichischen Botschafter in Deutschland, Michael Linhart, an den ehemaligen österreichischen Botschafter in Rom, Rene Pollitzer, an die ehemalige österreichische Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Franziska Honsowitz-Friessnigg, sowie an Kardinal Christoph Schönborn.Hier die Liste aller Geehrten: