„Eisacktaler Kastanienwochen“ haben begonnen

Im Herbst erobert die Kastanie nicht nur die Speisekarten der Gastbetriebe, sondern auch die Herzen der Südtirolerinnen und Südtiroler und von Südtirols Gästen. Die kreativen Köchinnen und Köche des Eisacktals verwandeln diese edle Frucht im Rahmen der „Eisacktaler Kastanienwochen“ in besondere kulinarische Kreationen: ob gekocht, gebraten, als Beilage oder verarbeitet in Vorspeisen, Hauptspeisen, besonderen Desserts und Füllungen – und sogar in Getränken.„Mit den Eisacktaler Kastanienwochen wird speziell auf die Tradition der Kastanie hingewiesen und die vielseitigen gastronomischen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht noch mehr in den Fokus gerückt“, sagte Helmut Tauber, Obmann des HGV-Bezirks Eisacktals und des Organisationskomitees der „Eisacktaler Kastanienwochen“.An der Eröffnung der Spezialitätenwoche nahmen auch Landesrat Arnold Schuler und die Törggelekönigin Vanessa Fink teil. Schuler wies einmal mehr darauf hin, dass die „Eisacktaler Kastanienwochen“ zeigen, wie Genuss und Tradition miteinander verbunden werden können. „Die Kastanie erlebt eine Renaissance aus verschiedenen Sichtweisen.Sei es der Landschaftswert der Kastanienhaine im Herbst, die kulinarische Spezialität dieser Frucht ins sich oder aber auch die Produktion und Verarbeitung durch Südtiroler Bäuerinnen und Bauern“, so Schuler.Zudem fand im Gustelier ein Koch-Duell statt, wo die Ehrengäste gemeinsam mit Alex Thaler vom Südtiroler Gasthaus Sunnegg in Brixen und Jürgen Baldauf von Alpenrose’s Dining und Living in Pizagen/Brixen köstliche Kastaniengerichte zu. Zu verkosten gab es auch die „Original Eisacktaler Kastanientorte“ von der Bäckerei Konditorei Gasser. Mit dem Anschnitt der Kastanientorte durch die Törggelekönigin Vanessa Fink wurden die „Eisacktaler Kastanienwochen“ offiziell vorgestellt.