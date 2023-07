Erfolgreicher Projektabschluss des EU-Förderprojektes Go digital Digitalisierung in der Gemeinde Latsch

Das Ziel des Projekts war es, eine zukunftsfähige und unabhängige digitale Übersicht über die Infrastruktur aufzubauen, die von übergeordneter Stelle laufend weiterentwickelt wird und über die notwendige, gemeindeübergreifende Kompatibilität verfügt. Die Erhebungsarbeiten im Dorf Latsch sowie in den Fraktionen Goldrain, Morter und Tarsch wurden erfolgreich abgeschlossen und die digitalen Daten in die Verwaltungssoftware übertragen.Durch Kosteneinsparungen im Bereich Software war es möglich, mehrere Infopoints anzukaufen, die den Bürgern von Latsch an verschiedenen Stellen zur Verfügung stehen. Diese Infopoints bieten den Bürgern eine Vielzahl an Informationen über die Gemeinde und ermöglichen einen schnellen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.Im Rahmen des Projekts fand auch eine Bürgerinformation statt, bei der die digitale Kartierung der Infrastrukturen, der digitale Infopoint und das Projekt LoRaWAN, das intelligente Dorf, vorgestellt wurden. Die Mitarbeiter*innen der Gemeinde Latsch wurden zudem geschult, um die Informationen aus der Erhebung der Infrastrukturen nutzen zu können.Trotz einiger Herausforderungen im Verlauf des Projekts, wie beispielsweise Verzögerungen bei der Ausschreibung der Leistungen, Lieferengpässen von Hardware-Komponenten aufgrund der Auswirkungen der Covid-Krise und des Krieges in der Ukraine sowie der technischen Komplexität der Datenerhebung und deren Digitalisierung, konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.Die Gemeinde Latsch hat damit einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und Infrastrukturverbesserung getan und freut sich, den Bürgern eine moderne und unabhängige digitale Infrastruktur bieten zu können.Bildnachweise:EFRE-Logo (© Autonome Provinz Bozen)Bürgerversammlung (© Gemeinde Latsch)