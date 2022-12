Erholung für Familien, die es nötig haben

„Zumindest für ein paar Tage auf andere Gedanken kommen“

Die „Familienhotels Südtirol“ stellen insgesamt 10 Erholungsurlaube in den Mitgliedsbetrieben zur Verfügung, damit sich diese Familien nach schwierigen Krankenhausaufenthalten zumindest kurz zurücklehnen und erholen können.„Gerade weil diese Familien schon erhebliche finanzielle Aufwände in der Zeit des Krankenhausaufenthalts ihrer Kinder haben und sich deswegen oft keinen Urlaub leisten können, möchten wir es ihnen ermöglichen, zumindest für ein paar Tage auf andere Gedanken zu kommen“, so Nicole Uibo, die Vorsitzende des Vereins „Nähe hilft heilen“, die vor Kurzem Michael Oberhofer, Geschäftsführer der Familienhotels Südtirol, traf.Zur Verfügung gestellt werden 5 Urlaube zu je 7 Übernachtungen und 5 zu je 3 Übernachtungen für die gesamte Familie, auch für jene Geschwister, die den Erkrankten zur Seite gestanden sind.Die betroffenen Familien, die das besondere Weihnachtsgeschenk erhalten sollen, können von den Südtiroler Kinderhilfsorganisationen (Peter Pan, Kinderherz, Mukoviszidose Hilfe, Frühgeborene Südtirol, Rheuma-Liga) vorgeschlagen werden.Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass sich Familien selbst bewerben oder von Dritten nominiert werden. Vorgeschlagen werden können Familien, die im heurigen Jahr einen längeren Krankenhausaufenthalt mit ihren Kindern bewältigt haben. Die Urlaube werden schlussendlich unter den betroffenen Familien ausgelost.