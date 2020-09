Finanzpolizei feiert Schutzpatron

Im Rahmen der Corona-Sicherheitsbestimmungen wurde eine Messfeier in Trient, in der Kirche von San Francesco Saverio aus dem 17. Jahrhundert, organisiert. Abgehalten wurde diese von S.E. Monsignor Lauro Tisi und d em Obersten Militärkaplan Don Michele Mastropaolo.Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Chor der Finanzer und der Alpenschule von Predazzo. Der Hl. Matthäus soll, dem Evangelium nach, ein „Steuereintreiber“ der damaligen Zeit gewesen sein. Jesus selbst soll ihn zum Apostel erwählt haben. In einem Brief vom 10. April 1934 erklärte Papst Pius XI. Matthäus zum „himmlischen Schutzpatron des italienischen Finanzkörpers.“

