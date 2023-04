„Freizeit“-Messe in Bozen eröffnet

Sticker Rally mit Youth App & Nizer

Das Kinderprogramm auf der Freizeit

Die „Freizeit“ noch bis Montag 1. Mai, mit Abendöffnung des Street Food Festivals bis 23 Uhr am Samstag und Sonntag bei freiem Eintritt ab 18:30 Uhr.Speziell für Südtiroler Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt wurden die beiden Apps „Nizer“ by AFZACK vom Forum Prävention und „Youth App“ begleitet von der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Südtirols. Auf der Freizeit können Jugendliche die Apps selber testen und bei einer lustigen Sticker Rally durch die Messehallen mitmachen - Smartphone nicht vergessen.Auch für die Kleinsten unter den Besuchern bietet die Freizeit ein umfangreiches Programm von Fahrgeschäften und Spielen im Freigelände über eine eigens eingerichtete Kinderspielecke des VKE bis hin zum lustigen Unterhaltungsprogramm mit dem Äffchen Bobby am Sonntag.Nicht fehlen darf für alle Freiluftenthusiasten der Ausstellungsbereich mit Campingausrüstung und Zubehör für den Urlaub in der Natur - zum Kaufen oder Mieten. Der passende Urlaub lässt sich gleich vor Ort im Sektor Holidays buchen.Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle auch eine Ausstellung des Cinè Museum, das auf 500 m² Ausstellungsfläche die umfangreichste und reichhaltigste Sammlung von Filmmaterial von Nordostitalien bis Tirol sowie einem vierteljährlich wechselnden Filmprogramm und einem Kinosaal beherbergt.