Grödner Künstler gegen die Mafia

Am 23. Mai 1992 sprengte die Mafia den Untersuchungsrichter Giovanni Falcone, seine Ehefrau und 3 Leibwächter in Capaci bei Palermo in die Luft, am 19. Juli 1992 ermordete die Cosa Nostra seinen Kollegen und Vertrauten Paolo Borsellino. An einem Projekt zum 30. Todestag beteiligte sich auch ein Grödner Künstler. + Von Hatto Schmidt