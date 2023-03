Harry und Meghan pochen auf „Geburtsrecht“ ihrer Prinzen-Kinder

Von der Meldung der Sussexes überrumpelt? King Charles, im Bild mit der Königsgemahlin Camilla: Der Palast zog am Donnerstag nach und aktualisierte seine Website. - Foto: © APA/afp / OLI SCARFF

Der kleine Archie mit seiner Mutter auf einem Foto aus dem Mai 2020 - Foto: © APA/afp / THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

Am Donnerstag aktualisiert: die Liste der Thronfolger.

Buckingham Palace ergänzt „Prinz“ und „Prinzessin“ einen Tag nach dem Statement der Sussexes

Prinzessin Lilibet: Ihre Taufe war der Anlass für die Verwendung der neuen Titel. - Foto: © ANSA / TWITTER/DUKE AND DUCHESS OF SUSS

Familienidylle in Kalifornien - Foto: © APA/afp / MISAN HARRIMAN

Die Regelung: Wer ist Prinz und Prinzessin?

Der Herzog und die Herzogin von Sussex beabsichtigen, „Prinz“ und „Prinzessin“ für beide Kinder bei offiziellen Anlässen zu verwenden, jetzt, da Charles König ist, heißt es.Eine Sprecherin der Sussexes sagte: „Die Titel der Kinder sind ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde.“ Diese Angelegenheit sei bereits seit einiger Zeit in Übereinstimmung mit dem Buckingham Palast geklärt.Harry und Meghan wollen Archie und Lili die Chance geben, selbst zu entscheiden, ob sie die Titel ablegen oder behalten wollen, wenn sie älter werden.Die Kinder der Sussexes wurden bei der Thronbesteigung von King Charles zu Prinz und Prinzessin: Auf der Website des Buckingham-Palastes schienen sie in den letzten 6 Monaten weiter einfach als „Master“ und „Miss“ auf.Erst am Donnerstagmorgen wurde die Liste der Thronfolger aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln. Archie und Lilibet scheinen nun als Prinz Archie von Sussex und Prinzessin Lilibet von Sussex auf.Dem König sei bekannt gewesen, dass die Sussexes beabsichtigten, ihre Tochter als Prinzessin Lili zu bezeichnen. Diesbezüglich habe es einen Briefwechsel gegeben, melden britische Medien.Eine Quelle sagte dem „Mirror“: „Die entsprechenden Gespräche fanden im Vorfeld von Lilibets Taufe statt.“Lili, die im Juni 2 Jahre alt wird, wurde am Freitag in Kalifornien getauft. (STOL hat berichtet.) Etwa 25 Gäste kamen zu diesem Anlass zusammen – und Mitglieder der königlichen Familie waren eingeladen, entschieden sich aber, nicht zu kommen, berichtete das „People“-Magazin.Die Sussexes sollen Charles, Camilla, Prinz William und Kate gebeten haben, dabei zu sein, aber diese lehnten das Angebot ab.Stattdessen wurden Harry und Meghan von dem dreijährigen Archie, Meghans Mutter Doria Ragland, Lilis Patenonkel Tyler Perry und 20 bis 30 engen Freunden begleitet.Als Enkel des Königs sind Archie und Lili automatisch Prinz und Prinzessin und können nun auch als „Ihre königliche Hoheit“ bezeichnet werden, wenn sie dies wünschen.Als Archie im Mai 2019 geboren wurde, war er der siebte in der Thronfolge und damit zu weit unten in der Erbfolge für diese Titel.Obwohl er ein Urenkel der Königin war, war er nicht der erstgeborene Sohn eines zukünftigen Königs und somit nicht automatisch ein Prinz.