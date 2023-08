Heini Gütl 600 Mal auf der Großen Zinne – Mit Ururur-Enkelin des Erstbegehers

„Nicht immer lief alles perfekt“

Bei 600 Besteigungen wird es nicht bleiben

„Eigentlich mag ich an unserem Beruf die Abwechslung und war immer gerne in den verschiedensten Gebieten unterwegs. Trotzdem kommen in einem Bergführerleben dann doch viele Begehungen am selben Berg zusammen. Und die Große Zinne ist nun mal das Highlight der Dolomiten“, so Gütl.„Nicht immer lief alles perfekt, das wäre bei 600 Begehungen nicht möglich“ berichtet der heute 69-jährige Bergführer aus Sexten. Manchmal trübt in der Hochsaison das Gedränge am Berg und die Unwissenheit vieler Gipfelaspiranten die Begeisterung für die sonst so geliebte Arbeit. Trotzdem ist jede Begehung der Zinne ein einzigartiges Erlebnis.Heini erkletterte in jungen Jahren als einer der Spitzenkletterer seiner Generation viele der schwierigsten Routen an der großen Zinne. Ein Glanzstück seiner Karriere war 1978 die Solobegehung des Sachsenwegs (Superdirettissima) an der Nordwand des Berges.Bei den 600 Besteigungen wird es nicht bleiben, denn Heini ist sehr aktiv als freier Bergführer bei der Alpinschule Sexten Drei Zinnen und mit seinen Stammkunden in den Kletterwänden der Dolomiten unterwegs.