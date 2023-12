Heute ist Nikolaustag: Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto

Nikolaus lebte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in der heutigen Türkei, war ein Bischof und durch seine Großzügigkeit bekannt. So entstand der Brauch, dass Kinder an seinem Gedenktag ein kleines Geschenk erhielten.Begleitet von Knecht Ruprecht und Engelein ist der heilige Mann am Nikolausabend und am heutigen Nikolaustag in Dörfern und Städten unterwegs gewesen, um Kinder und Erwachsene mit Lebkuchen, Mandarinen und Nüssen zu erfreuen: Vielerorts nahm er sich Zeit, um mit den Kindern zu sprechen, ihre Bitten zu hören und Fragen zu beantworten.

