Holen Sie sich das „Zett“-Rätselheft

Viel Spaß und Unterhaltung für große und kleine „Rätsel-Ritter“ verspricht das tolle „Zett“-Rätselheft, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Deike-Verlag entstanden ist. Es steht – der Jahreszeit entsprechend – ganz unter dem Leitthema Frühling. Zu finden ist das Rätselheft, das 16 Seiten umfasst (davon drei Seiten speziell für Kinder), als Beilage in der „Zett“ am kommenden Sonntag, 1. Mai. Allerdings – das ist wichtig – nur an den Zeitungskiosken bzw. bei sonstigen Zeitungshändlern.Die „Zett“ möchte mit dieser Aktion ein „Zuckerle“ ganz speziell für all jene Leser bieten, welche ihr Exemplar der Sonntagszeitung am Kiosk oder bei sonstigen Zeitungshändlern kaufen. Das Rätselheft ist somit in den Exemplaren, die in den Selbstbedienungstaschen liegen, bzw. im E-Paper (digitale Ausgabe der Zeitung) nicht enthalten.Übrigens: Die Rätselheft-Aktion ist keine einmalige Sache. Vielmehr wird eine solche Beilage mit jeder Menge Rätselspaß für Groß und Klein ab sofort stets am ersten Sonntag des Monats in der „Zett“ zu finden sein – allerdings, wie bereits erwähnt, ausschließlich in jenen Exemplaren, die an den Kiosken oder bei sonstigen Zeitungshändlern verkauft werden.Die Sonntagszeitung „Zett“ wünscht allen Leserinnen und Lesern einen Frühling voller Lese- und auch Knobelspaß!