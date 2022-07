Invalsi 2022: Jeder zweite Schüler ist nicht auf Schulabschluss vorbereitet

Fernunterricht und Quarantäne: Die Corona-Pandemie hat sich auf die Ergebnisse der letzten Invalsi-Studie 2021 negativ niedergeschlagen. Das Leistungsniveau war deutlich gesunken.Dieser Abwärtstrend konnte im laufenden Jahr zwar gestoppt werden, nichtsdestotrotz ist man noch weit vom Leistungsniveau von vor Corona entfernt, wie aus der aktuellen Invalsi-Studie hervorgeht. So ist demnach jeder zweite Schüler nicht ausreichend auf den Schulabschluss vorbereitet.Besonders in der Mittel- und Oberschule gibt es Schwierigkeiten, während die Ergebnisse in der Grundschule besser sind.Zudem ist laut Studien-Ergebnis ein starkes Nord-Süd-Gefälle zu beobachten: Währen die Leistung der Schüler im Norden langsam wieder an Vor-Corona-Zeiten heranreicht, ist man im Süden noch weit davon entfernt.In Südtirol sind nur die italienischsprachigen Schulen Teil der gesamtstaatlichen Invalsi-Stichprobe.Bei den Ergebnisdaten, die sich auf die Gesamtpopulation der Schüler beziehen, sind bei den jeweiligen Erhebungen auch die Ergebnisse der Schüler in den deutschsprachigen Schulen sowie jener in den ladinischen Ortschaften einbezogen.Die für die 3 Sprachgruppen und Schulsysteme aufgeschlüsselten Ergebnisse der Kompetenztests werden von Invalsi erst im Herbst zur Verfügung gestellt.Diese würden dann eine detaillierte Analyse der Entwicklung des Kompetenzerwerbs an den deutschsprachigen, italienischsprachigen und ladinischen Schulen in Südtirol ermöglichen, wie der Leiter der Evaluationsstelle für das deutsche Bildungssystem, Martin Holzner, betont.Was die italienischsprachige Grundschule in Südtirol angeht, gab es sehr gute Ergebnisse im Fach Englisch und Verbesserungen in Italienisch, wenn auch das erhobene Niveau – gleich wie in Mathematik – nach wie vor unter dem gesamtstaatlichen Mittel liegt. Mehr dazu lesen Sie hier.