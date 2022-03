Jugenddienst auf der Suche nach neuen Erfahrungen

Von Freitag bis Mittwoch war die Reisegruppe unterwegs und hat sich zunächst Amsterdam angeschaut. Neben Besuchen im Anne-Frank-Museum oder dem Heineken-Museum standen auch gemütliche Stadtbummel auf dem Programm.Danach ging es nach Rotterdam. Der Besuch im Zoo Blijdorp hat den Teilnehmenden eine kleine Weltreise beschert und es ermöglicht, vom Aussterben bedrohte Tiere aus aller Welt zu sehen. Die Hafenstadt Rotterdam, die im 2. Weltkrieg nahezu völlig zerstört wurde, bot zudem ein atemberaubendes Stadtbild mit sehr moderner Architektur.Die Reise war geprägt von einer sehr guten Stimmung in der Reisegruppe, dem motivierten Motto “new experiences“, also neue Erfahrungen zu sammeln und verschiedenen Highlights.Erwähnt sei an dieser Stelle auch die Anreise, die mit dem Nachtzug von Innsbruck nach Amsterdam einwandfrei funktionierte. Die Teilnehmenden waren sehr glücklich über den Reiseverlauf und dankten für die super Organisation, die tolle Möglichkeit und freuen sich schon auf nächstes Jahr. „So ein cooles Projekt, echt schade, dass ich nicht schon bei vorherigen Reisen mitgefahren bin“, meinte Mirijam Obwexer, Vorstandsmitglied im Jugenddienst Unteres Eisacktal und ehrenamtliche Reisebegleitung.Eine Reise in diesen Zeiten anzutreten ist kein leichtes Unterfangen und keine leichte Entscheidung. Die Situation rund um Covid-19 hat es bis zum Schluss spannend gemacht, wer nun tatsächlich mitfahren wird. Weitaus schlimmer waren allerdings die Nachrichten aus der Ukraine. Die Städtereise wurde trotzdem angetreten und im Sinne der europäischen Gemeinschaft in Amsterdam und Rotterdam der Opfer gedacht und auch die eine oder andere Demonstration miterlebt.Besonders beeindruckend war das Zitat, das den Teilnehmenden im Anne-Frank-Museum in Amsterdam ins Auge gefallen ist: „One day this terrible war will be over. The time will come when we´ll be people again and not just Jews.“

stol