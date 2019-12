Jungbürgerempfang in Terlan

Im Ratssaal der Gemeinde informierte Bürgermeister Klaus Runer kurz über Rechte und Pflichten der nun Volljährigen, gewährte einen Einblick in seine Arbeit, die der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates. Er rief die Jugendlichen auf, sich politisch einzubringen und von ihrem Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen 2020 Gebrauch zu machen. Runer schilderte in Kürze die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Terlans und ging auf Fragen der Teilnehmer ein. Themen waren der geplante Umbau der Sportzone, der Rückbau der Staatsstraße in Siebeneich und der Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet.



Der Jugenddienst zeigte einen Filmrückblick mit Ereignissen aus dem Geburtsjahr der Jungbürger. Mit früheren Fotos der Teilnehmer aus Angeboten des Vereins erinnerten die Jugendarbeiter an gemeinsam erlebte Abenteuer in Sommerwochen, an Projekte, Workshops, Schulprojekte, religiöse Veranstaltungen, Jungschar und Jugend.



Danach waren die Jungbürger auf den Schießstand Terlan eingeladen. Dort war von den Sportschützen Terlan alles für einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend vorbereitet. Hier stieß auch Dekan Seppl Leiter zur Feier hinzu und wurde von den Jungbürgern mit Applaus begrüßt. Die Mitarbeiter der Tennisbar verwöhnten mit gutem Essen und Getränken, so dass schnell Feierstimmung aufkam. Die Teilnehmer trugen sich in das Gemeindejahrgangsbuch ein, in welchem seit 2005 die Fotos aller teilnehmenden Jugendlichen an den Feiern verewigt werden. Auf dem Schießstand wurde geratscht, gelacht, gewattet und natürlich auf die Scheiben geschossen. Es wurde ein langer Abend, der von den Mitarbeitern des Jugenddienstes organisiert wurde und der ein echter Volltreffer war.

