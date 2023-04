Heinrich Fliri bleibt das Gesicht des KVW Vinschgau. Das hat der Bezirksausschuss von Südtirols größtem Sozialverband in seiner konstituierenden Sitzung am 17. April 2023 beschlossen. Wichtig ist, so der alte und neue Bezirksvorsitzende, dass ihn eine gute Gruppe unterstützt. Zu dieser Gruppe, der sogenannten Bezirksleitung, gehören zukünftig die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Annemarie Kainz und Dr. Josef Bernhart. Auch Sieglinde Regensburger und Gottfried Theiner werden in der Bezirksleitung mitarbeiten. Zudem ist die Vertreterin der Bezirksfrauen im KVW Andrea Frank in der Bezirksleitung vertreten. Administrativen Beistand leistet Bezirkssekretär Emil Unterholzner, stellvertretend Georg Lechner.Nach der Wahl der Bezirksleitung und der Festlegung des Arbeitsmodus des Bezirksauschusses wurden die Bezirksversammlung nachbesprochen und die zukünftigen Arbeitsthemen abgesteckt. Dazu gehören wie schon bisher die Sanität mit dem Krankenhaus Schlanders, die Mobilität, das leistbare Wohnen und die Weiterbildung. Die Motivation ist groß und die Herausforderungen sind es ebenso. Heinrich Fliri dankte deshalb allen Gewählten für die Bereitschaft mitzuarbeiten und betonte, dass das Ehrenamt etwas bewirken, aber auch Spaß machen sollte.