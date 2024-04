Matura-Projekt "Gemeinsam stark"

In einer Zeit, in der Gewalt an Frauen leider immer noch eine traurige Realität darstellt, zeigen zwei Schülerinnen des BBZ "Emma Hellenstainer Gastronomie und Kulinarik" Engagement und Initiative. Franziska Plunger und Leonie Oberpertinger haben beschlossen, nicht länger tatenlos zuzusehen, sondern selbst aktiv zu werden. Ihr Ziel war und ist es, das Bewusstsein für dieses ernste Problem zu schärfen und konkrete Maßnahmen zur Prävention zu ergreifen.Die Maturantinnen der Klasse 5B Önogastronomie haben vom 4. bis zum 7. März jeden Nachmittag ein Modul realisiert, in denen verschiedene Aktivitäten rund um das Thema Gewaltprävention durchgeführt wurden. Das Programm war vielfältig: von Strategien zur Selbstbewusstseinsstärkung, einem Schülercafé, dem aufschlussreichen Interview mit Barbara Plagg, bis hin zu einem Selbstverteidigungskurs es war für jede*n etwas dabei! Begeistert haben sich viele interessierte Schüler*innen aus allen Schulstufen zu einer oder sogar mehreren Einheiten angemeldet. Die Highlights der gesamten Themenwoche wurden in einem Abschlussvideo zusammengefasst und am 8. März, dem Tag der Frau, den Restaurantgästen der Schule präsentiert.Mit ihrem Engagement und ihrer Initiative setzen die Schülerinnen ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt an Frauen und zeigen, dass auch junge Menschen einen Beitrag zur Prävention leisten können.