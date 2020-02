Max Valier war besessen vom Griff nach den Sternen

Bozen war die Geburtsstadt eines lange Zeit in Vergessenheit geratenen Genies, ohne dessen Hartnäckigkeit heute die Raumfahrt undenkbar wäre. Zum 125. Mal jährt sich am morgigen Sonntag der Tag, an dem Max Valier im Haus gegenüber des Bozner Doms, in dem heute die IDM ihren Sitz hat, das Licht der Welt erblickte. Heute, 125 Jahre später, gilt er als Raketenpionier – aber auch als erstes Todesopfer der Raumfahrt.





