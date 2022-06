Miss Stefanies schönster Tag Miss Stefanies schönster Tag

Immer mehr Missen kommen unter die Haube. Nun ist Miss Südtirol 2006 Stefanie Keller an der Reihe: Die gebürtige Grödnerin feierte am vergangenen Samstag ihre „zweite Hochzeit“ im Seehofkeller in Kaltern. Wir haben mit der Braut über Hochzeitsplanungen, den Antrag und die große Freude am Heiraten geplaudert. + von Birgit Locher