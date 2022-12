Mountainbike-Weltklasse mit Vinschger Impulsen

Der Vinschgau gilt als beliebte Raddestination für Gäste und Einheimische. Legendär sind das Stilfser Joch, die Königsetappe des Giro d Italia 2014 ins Martelltal oder der Ortler Bike Marathon. All diese Strecken und Events haben es in sich und nicht zuletzt gibt es seit den frühen 1980er Jahren einen eigenen Radsportverein, den RSV Vinschgau. Josef Bernhart aus Morter hat den RSV mitbegründet und ist seit damals dem Radsport verbunden, in seiner Freizeit und beruflich. So entstand auch der Kontakt zu einem weiteren Vinschger Promotor in Sachen Rad, Edmund Edi Telser aus Prad, der inzwischen Chefcoach des Schweizer Frauennationalteams ist.Als es darum ging, einige lokale Regionalentwicklungsprojekte der Eurac Research, wo Josef Bernhart arbeitet, öffentlichkeitswirksam zu unterstützen, war Edmund Telser sofort zur Stelle. Es war die Zeit, als er das italienische Mountainbiketeam um Eva Lechner trainierte und leitete. Eva Lechner war es dann auch, die für die Giro Challenge Martelltal-App der Eurac eine Richtzeit von Goldrain nach Hintermartell vorlegte, damit sich ambitionierte Hobbyfahrer mit ihr und anderen FahrerInnen vergleichen konnten.So kam es, dass Josef Bernhart die Karriere von Eva Lechner in besonderer Weise verfolgt und über all die Jahre aufgezeichnet hat. Das Ergebnis dieser Aufzeichnungen mit vielen spannenden Rennmomenten liegt nun in einem reich bebilderten Buch des Athesia-Tappeiner Verlages vor und wurde am 19. Dezember 2022 vor VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Sport erstmals in Eppan der Öffentlichkeit vorgestellt.Aus dem Vinschgau angereist waren u.a. Gerald Burger, Chef-Organisator und Impulsgeber für viele traditionsreiche Sportevents im Vinschgau, der Abteilungsdirektor im Südtiroler Gesundheitsbetrieb Martin Matscher aus Schlanders sowie Albert Platzgummer aus Morter, Steuerexperte und leitender Angestellter im Bauernbund. Sie alle verbindet eines mit der Protagonistin und dem Buchautor: die Begeisterung für den Radsport. Eva Lechner selbst hat es mit viel Talent, Fleiß und Willenskraft zu Weltklasseerfolgen geschafft und ist dennoch ihren Wurzeln stets treu geblieben. Dazu gehört auch die Bikeregion Vinschgau, für die sie weiterhin als professionelle Werbeträgerin unterwegs sein wird. Vielleicht sogar bis Olympia in Paris in knapp zwei Jahren. Alles ist möglich.