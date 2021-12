„Nähe hilft heilen“: Familien in Not helfen

Mehr als 800 Südtiroler Kinder und Jugendliche werden jährlich in Krankenhäusern außerhalb des Landes behandelt, meist über längere Zeit. Neben der medizinischen Betreuung ist vor allem eines für den Heilungsverlauf entscheidend: die Nähe zur eigenen Familie.Viele Familien nehmen daher große Opfer auf sich, um ihrem Kind am Behandlungsort nahe zu sein, unbezahlte Wartestände und Unterkunftskosten bringen aber viele an die Grenze. Zu den Sorgen um die Gesundheit des Kindes kommen deshalb häufig auch schwierige finanzielle Umstände dazu, die eine zusätzliche Belastung darstellen.„Gerade in Städten, wo viele Südtiroler Patienten untergebracht werden, etwa in Padua oder in Innsbruck, fehlt es häufig noch an passenden Unterkünften für die Eltern“, weiß auch Nicole Uibo.Die ehemalige „Zett“-Miss Südtirol und ihr Mann Philipp Achammer haben selbst erfahren, wie schwierig diese Situation sein kann.Die von ihnen gegründete Aktion „Nähe hilft heilen“ soll bedürftigen Familien unter die Arme greifen, damit sich diese in erster Linie um die Begleitung ihres Kindes kümmern können, „denn genau in diesen Situationen ist die Nähe zur Familie äußerst wichtig“, so Uibo.Für die Aktion arbeiten verschiedene Südtiroler Kinderhilfsorganisationen Hand in Hand: Kinderherz (Verein für herzkranke Kinder), Peter Pan (Vereinigung für krebskranke Kinder), DEBRA (Schmetterlingskinder), der Mukoviszidose Hilfe, die Rheuma-Liga sowie die Frühgeborenen-Elterninitiative. Eine Zusammenarbeit vereinbart hat „Nähe hilft heilen“ auch mit der Hilfsplattform „Südtirol hilft“.Normalerweise wurde im Rahmen eines Benefizkonzerts auf die Aktion aufmerksam gemacht: „Das war in diesem Jahr leider nicht möglich, weshalb wir uns etwas Neues überlegt haben“, erklärt Nicole Uibo.Aus diesem Grund haben sich mehrere Südtiroler Musikerinnen und Musiker wie Max von Milland, Tracy Merano, Sepp Messner Windschnur, Jonas und Magdalena Oberstaller oder Zeno Breitenberg bereit erklärt, durch einen gemeinsamen Charity-Song einen Spendenaufruf für die gute Sache zu starten. Auch die beiden Initiatoren Nicole Uibo und Philipp Achammer standen für den Song im Studio.„Wir hoffen, auf diese Weise viele Menschen für die gute Sache zu gewinnen, für Kinder und ihre Familien, für einen guten Heilungsverlauf – schlussendlich für die Dinge im Leben, die wirklich zählen, gerade in diesen Zeiten.“Der Verein Kinderherz Südtirol EO hat sich bereit erklärt, die Abwicklung der Spendeneingänge zu übernehmen. Spendenbeiträge können mit demüberwiesen werden an:IBAN: IT51U060 4511 6010 0000 0468 000BIC: CRBZIT2B001IBAN: IT86 B081 8711 6000 0000 0712 516BIC: CCRTIT2TRIT

stol/liz