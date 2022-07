Nähe hilft heilen: „Herzenswunsch“ geht in Erfüllung

„Wir haben als Eltern die Situation erlebt, dass unser Kind länger im Ausland war, und wir waren unglaublich dankbar, so nah bei ihm sein zu dürfen“, erzählte Vereinspräsidentin Nicole Uibo. Damals haben sich sie und ihr Mann Philipp Achammer gefragt, wie es anderen Familien gehe, die diese Möglichkeit nicht hatten.Im Rahmen des Weihnachts-Charity-Songs, den sie und ihr Mann letztes Jahr ins Leben riefen, entstand „eine tolle Kooperation zwischen den Kinderhilfsorganisationen im ganzen Land“, so Uibo. Dann sei ihr klar geworden: „Bei der einmaligen Aktion soll’s nicht bleiben – ein eigener Verein muss her.“Mit „Nähe hilft heilen“ wolle man nicht andere Vereine ersetzen, stellte sie klar. „Nicht jeder Verein hat die Möglichkeit, Tagesgelder auszuzahlen und Familien die Unterstützung zu geben, die sie bräuchten. Und es gibt auch Kinder, die keinen Verein hinter sich haben, aber genauso Hilfe brauchen – für sie möchten wir da sein“, sagte die Vereinspräsidentin. Aus diesem Grund werde „Nähe hilft heilen“ nicht nur andere Vereine mittels Tagessätzen unterstützen, sondern auch Familien, „die sich persönlich an uns wenden“, erklärte Uibo.„Jedes Jahr werden durchschnittlich 800 bis 1000 Kinder und Jugendliche außerhalb von Südtirol behandelt: Das ist eine Zielgruppe. Aber auch innerhalb des Landes gibt es Familien, die täglich aus entlegenen Tälern nach Bozen ins Krankenhaus fahren müssen – sie zu unterstützen ist auch unser Anliegen“, ergänzt Achammer.Von Uibos Idee überzeugt sind neben den Vorstandsmitgliedern Thomas Emmanuel Meraner (Mukoviszidose-Hilfe Südtirol) und Barbara Anrather Giacomozzi (Verein „Kinderherz“) auch die Vizepräsidentin Birgit Kaschka (Rheuma-Liga): „Für mich ist es für die Zukunft eine Riesenfreude, dass jeder Euro, der gesammelt wird, den Kindernderen Angehörigen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.“„Wir sind Eltern und für uns ist es die größte Freude, gesunde Kinder zu haben“, sagte der Südtiroler Aspiag-Chef Robert Hillebrand, dessen Mitarbeiter auf ihre Jubiläumsprämie verzichten werden, um insgesamt 5000 Euro an „Nähe hilft heilen“ zu spenden.Ab sofort spendet die Supermarktkette für jede verkaufte biologisch abbaubare Einkaufstasche einen Cent für den Verein. 465 Euro oder einen Euro für jedes Babyfoto, das im Rahmen des Gewinnspiels „Babyalbum“ in der Tageszeitung „Dolomiten“ veröffentlicht wurde, konnte des Medienhauses Athesia für den guten Zweck sammeln.Weitere 28.445 Euro an Spenden sammelte der junge Verein bislang. Damit könne „man den Kindern und Familien die Sorgen nicht nehmen, aber gemeinsam können wir so viel bewegen und zumindest ihre finanziellen Sorgen lindern. Für mich geht ein Herzenswunsch in Erfüllung“, so Uibo.