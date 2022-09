Nordtiroler Landkrimi mit ganz viel Südtirol drin

Die Episode mit dem Namen „Der Tote in der Schlucht“ ist nach „Sommernachtsmord“ (2016) und „Das Mädchen aus dem Bergsee“ (2020) die dritte Tiroler Folge. Nach dem Millionenpublikum von 2020 (bis zu 902.000 Zuseherinnen und Zuseher im ORF sowie 7 Millionen im ZDF) lässt der ORF dabei zum zweiten Mal Patricia Aulitzky (43) und Dominik Raneburger (33) für die Kripo Innsbruck in einem Landkrimi ermitteln.Dabei führen die Spuren bis in die eigenen Reihen, als ein 7 Jahre zurückliegender Überfall auf einen Geldtransport durch einen Mord noch einmal genauer unter die Lupe genommen wird. Nach dem Überfall verschwand die Beute. Colussi (Bernhard Schir, 59), damals Chef der Bande, ist wieder auf freiem Fuß. Bald findet man den damaligen Informanten Radl (Hans Danner) ermordet in einer entlegenen Schlucht.Lisa (Aulitzky) und Alex (Raneburger) von der Kripo Innsbruck fahnden nach dem untergetauchten Colussi. Doch der kommt ganz von alleine ins Kommissariat, um Lisas Vorgesetzten Oberst Schupp (Harald Windisch, 56), der ihn damals verhört hat, zur Rede zu stellen. Ob Schupp gefährlich raffiniert oder selbst Opfer einer Intrige ist, wird sich herausstellen.Weitere Namen des hochkarätig besetzten Ensembles sind unter anderem Antonia Moretti (24, Tochter von Schauspieler Tobias Moretti, 63) und ihre Cousine Josephine Bloéb (29, Tochter der Schauspieler Gregor Bloéb, 54, und Ute Heidorn, 60) sowie Laila Alina Monterey (41), Jakob Egger (32), Felix Kreutzer (29) und Christoph von Friedl (46).Regie führt Mirjam Unger (52) nach einem Drehbuch von Kamerafrau Eva Testor (55). Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September. „Der Tote in der Schlucht“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und KGP Filmproduktion mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cine Tirol. Zu sehen sein soll der Krimi 2023 in ORF 1.