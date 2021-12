Not macht erfinderisch: Weihnachtsfeiern für Alleinstehende

Am Heiligen Abend um 17 Uhr beginnt im Pfarrsaal des Pfarrheimes, neben der Pfarrkirche Bruneck, das heurige Weihnachtsfest für Alleinstehende in Präsenz. Eingelassen wird jeder mit Green Pass, für 3 Stunden Wärme, Besinnlichkeit und Gemeinschaft, für innige Erlebnisse in einer Gruppe Gleichgestellter.