Perseiden 2023: Was Sie zum Sternschnuppenregen wissen müssen

Wie jedes Jahr zieht die Erde durch die schmutzige Spur des Kometen Swift-Tuttle durch, der seit jeher die Umlaufbahn der Erde kreuzt. Diese Hinterlassenschaft des Schweifsterns, der in Sonnennähe besonders viele Partikel verliert, verglühen in der irdischen Atmosphäre und sorgen so für die häufigen Lichterscheinungen, die die Zeit um dieser Begegnung ausmachen. Heuer ist die Beobachtung wegen des günstigen Standes des Mondes außergewöhnlich günstig. - Foto: © Shutterstock / shutterstock