Prinz Harry: Boulevardpresse will meine Beziehungen und meine Ehe zerstören

„Wann immer ich eine Beziehung einging, waren sie sehr daran interessiert, über die Einzelheiten zu berichten“, erklärte Harry. Zugleich habe die Presse versucht, die Beziehungen schnell zu beenden, indem sie Druck ausgeübt und Misstrauen gesät habe.„Dieses verquere Ziel wird bis heute verfolgt, obwohl ich inzwischen verheiratet bin.“ Er verstehe nicht, inwiefern private Details seiner Beziehungen im öffentlichen Interesse lägen.Harry sagt seit Dienstag in London unter Eid aus. Bei der zivilen Sammelklage gegen MGN („Daily Mirror“, „Sunday Mirror“, „The People“) werden exemplarisch die Fälle von mehreren Prominenten verhandelt, die den Journalisten vorwerfen, sie bespitzelt zu haben – etwa durch das Abhören von Voicemail-Nachrichten.Im Vordergrund steht dabei, wie sehr die Führungsebene verwickelt war. Der Verlag weist die Vorwürfe zurück.Die illegalen Methoden der Reporter hätten „jeden Teil meines Lebens“ betroffen, heißt es in Harrys Stellungnahme weiter. „Es löste in meinen Beziehungen ein großes Maß an Paranoia aus. Ich wurde sofort misstrauisch gegenüber jedem, der in einer Geschichte über mich genannt wurde.“ Er habe das Gefühl gehabt, niemandem mehr trauen zu können.