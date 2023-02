Radprofi mit Bodenhaftung: Buchvorstellung mit Eva Lechner im Vinschgau

Wenn sie nicht Radsportlerin geworden wäre, hätte sie vielleicht etwas mit Pferden gemacht. Aber das war damals zu kostspielig. So kaufte sie sich mit ihrem selbstverdienten Geld ein Mountainbike, trat in den heimatlichen Radclub ein und gewann sofort die ersten Rennen. Somit war klar: Radsport wird ihre Zukunft, zumal sie viel Spaß hatte und die Erfolge immer mehr wurden. So wurde aus Eva Lechner über die Jahre eine der besten Radsportlerinnen der Welt. Heute tritt sie bei allen Weltcuprennen, EM und WM an und ist seit fast 20 Jahren eine fixe Größe in der internationalen Mountainbike- und Cross-Szene.Doch was einfach klingt, ist das Ergebnis harter Arbeit, intensiven Trainings, ständiger Motivation, verbunden mit vielen Entbehrungen. Das im Verlag Athesia-Tappeiner erschienene und von Josef Bernhart aus Morter verfasste Buch beschreibt alle Etappen der Profikarriere von Eva Lechner, Höhen und Tiefen gleichermaßen. In vielen professionellen Fotos kommt zum Ausdruck, wie schwer, aber auch schön das Leben einer Profisportlerin sein kann. Die Lektionen gelten auch fürs Leben: ohne Strategie und professionelle Vorbereitung kein Erfolg, wichtig sind Vertrauen in die eigenen Stärken und in das eigene Talent, auch Kraft zu tanken, aber sich nicht einfach auszuruhen und es gilt, niemals aufzugeben.