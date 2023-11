RAI Südtirol: Neue Chefredakteurin

Mahlknecht arbeitet seit 25 Jahren in der Nachrichtenredaktion von RAI Südtirol. Zuletzt war sie als Chefin vom Dienst maßgeblich an der Ausrichtung des aktuellen Dienstes von RAI Südtirol beteiligt.Mahlknecht sammelte nach ihrem Theologiestudium journalistische Erfahrung bei der Kleinen Zeitung in Graz, dem Bayerischen Rundfunk und dem Südtiroler Wochenmagazin ff, bevor sie 1997 in die Redaktion von RAI Südtirol eintrat.