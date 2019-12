Riesendusel bei misslungenem Einpark-Manöver

Die Mitarbeiterin eines thailändischen Ministeriums wollte ihren neuen Toyota im vierten Stock eines Parkhauses einparken. Wie die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, fuhr sie mehrmals das Auto vor und zurück, um es in der Parklücke in die richtige Position zu bringen.





Plötzlich aber der fatale Fehler: Die Frau verwechselte den Gaspedal und den Bremspedal und geriet in Panik. Sie durchstieß eine Betonabsperrung, die 15 Meter in die Tiefe krachte. Das Auto hingegen blieb glücklicherweise hängen. Die hinteren Reifen hingen bereits in der Luft, während die Vorderreifen an einer Schwelle aufgehalten wurden.inige beherzten Augenzeugen eilten der Frau zu Hilfe und zogen sie auf der Beifahrerseite aus dem Auto. Auf der Fahrerseite war der Türgriff beim Aufprall auf eine Säule zerstört worden.

