Schnell wieder zu Kräften kommen

Vorweg muss geklärt werden, dass die Regenerationsdauer natürlich von sehr vielen Faktoren beeinflusst wird und man daher nur schwer allgemeine Empfehlungen geben kann. Einerseits hängt es von der Belastungsdauer und der Belastungsintensität ab, also wie lange jemand trainiert und wie anstrengend das Training war. Und andererseits vom individuellen Ziel. Also von der Frage: Was möchten Sie durch das Training erreichen?