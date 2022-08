Schüler starten Spendenprojekt für die Ukraine – 2100 Euro

Gemeinsam mit ihrer Lehrerin für Deutsch und Latein, Claudia Burger, entstand so die Idee, verschiedene Eindrücke vom Schulalltag, coole Sprüche und Zeichnungen, Träume und Freizeitideen in einer bunten, vielleicht etwas verrückten Zeitung zu sammeln.Die ganze Klasse steuerte Texte und Bilder bei und hatte viel Spaß dabei, die fertigen Produkte in der Schule, in der Stadt, bei Freunden und Verwandten zu verteilen.Dabei sammelten sie fleißig Spendengelder ein und kamen so auf eine Summe von 2100 Euro, die zur Gänze an „Ärzte ohne Grenzen“ überwiesen wurde.