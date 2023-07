Schützen aus Vintl und Oberisling festigen ihre Freundschaft

Schützen aus Vintl und Regensburg-Oberisling festigen ihre FreundschaftVor genau 50 Jahren trafen sich die Schützenkompanie Bartlmä von Guggenberg aus Vintl und der Schützenverein Zur grünen Au 1929 Oberisling zum ersten Mal. Das musste jetzt natürlich gefeiert werden. Im letzten Oktober fuhren deshalb die Vintler nach Bayern und brachten als Gastgeschenk eine Blaufichte mit, die zwischenzeitlich am Oberislinger Kirchplatz prächtig gedeiht. Zum Herz-Jesu-Sonntag besuchten 24 Schützenbrüder und -schwestern ihre Freunde in Südtirol. Nach dem Besuch der Mühlbacher Klause, fachkundig erklärt von Walter Fischnaller, nahmen sie am abendlichen Fackelzug teil und leuchteten den Musikanten der Kapelle. Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Sebastian Scherr, selber Oberislinger Schütze, den Festgottesdienst und trug anschließend die Monstranz durch den Ort, begleitet von zahlreichen Schützen und Gläubigen.Die 50-jährige Freundschaft der Schützen wurde am Abend doppelt gefestigt. Für die Grüne Au überreichte Ehrenschützenmeister Rudi Aigner die Oberislinger Fahne, die an der Kirche gleich gehisst wurde. Schützenmeister Florian Danner ernannte Arnold Kaser für seine Verdienste als Hauptmann und immerwährende Unterstützung zum Ehrenmitglied der Grünen Au. Kaser zeigte sich stolz darüber und betonte, dass die persönlichen Beziehungen untereinander am wichtigsten seien, ohne jeden Zwang. Die Freundschaft zwischen den Bayern und Südtirolern sei einfach stimmig. Im Gegenzug bat Hauptmann Reinhard Hofer Bernhard Gietl von den Oberislingern nach vorne. Für langjährige Verdienste, Gietl ist von Anfang an regelmäßig in Vintl, verlieh ihm der Hauptmann die Ehrenmitgliedschaft der Kompanie. Bewegt und voller Freude berichtete dieser, was er in diesen fünf Jahrzehnten in Südtirol alles gelernt und erlebt hat, freilich in Kurzform, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Unter den Klängen der Mosen schen Brass Band und der Musikkapelle Vintl wurden bereits die nächsten Treffen besprochen. So wurde stets deutlich, dass sich die Partnerschaft zu einer Freundschaft entwickelt hat und lebt, weil sie von vielen Menschen getragen wird.Fotos (Bernhard Gietl)1 Das neue Ehrenmitglied Bernhard Gietl und Hauptmann Reinhard Hofer2 von rechts: Schützenmeister Florian Danner, das neue Ehrenmitglied der Grünen Au Oberisling Arnold Kaser, 3. Schützenmeisterin Caro Merz, 2. Schützenmeister Florian Schuster