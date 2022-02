Seelensport-Spaziergänge – Bewege deinen Körper und stärke deine Seele

In Kürze startet die Rheuma-Liga Südtirol wieder mit den beliebten Seelensport-Spaziergängen, die ab dem 21. März 2022 montags um 18 Uhr im Biotop in Lana, dienstags um 9 Uhr in Bozen auf den Talferwiesen und mittwochs um 17 Uhr in Schlanders in der Sportzone stattfinden. Angeboten werden 8 Einheiten zu je 1,5 Stunden wöchentlich, die von Astrid Fleischmann, SeelenSport®-Trainerin und Counsellor Professional, geleitet werden.