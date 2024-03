„Selbstuntersuchung der Brust muss für Mann und Frau wie Zähneputzen sein“

Your browser does not support the video tag.

Stellten die Frühlingskampagne von mamazone zur Früherkennung von Brustkrebs vor (v.l.): Dr. Sonia Prader (Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen und Sterzing), Erika Laner (mamazone), Prof. Christian Marth (Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck), Martina Ladurner (mamazone).

Kinokampagne und Fotoausstellung

„A Matter of Nipples“ heißt das Kunstprojekt der Schmuckdesignerin Vivian Manzardo (im Bild ein Ausschnitt eines Fotos). „Mein Ziel ist es, Nippel zu enttabuisieren. Zu zeigen, wie vielfältig dieser kleine Teil unseres Körpers sein kann“, so Manzardo.

Was der Experte weiß:

„9 von 10 Frauen, mit denen ich in meinem Ambulatorium spreche, tasten ihre Brust nicht ab“, erzählte Dr. Sonia Prader, Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen und Sterzing. Dabei sei die Selbstuntersuchung sehr wichtig – so wie das Zähneputzen dürfe man sie nicht vergessen.Das Krebsrisiko reduzieren könne auch ein gesunder Lebensstil:„Vorbeugen ist besser als heilen und vieles haben wir selbst in der Hand“, sagte Dr. Prader. Dazu gehört auch die Teilnahme am Screening für Frauen zwischen 45 und 69 Jahren. Je früher Brustkrebs erkrankt werde, desto besser seien die Überlebenschancen.Das gilt auch für Männer, die ebenso diese Diagnose erhalten können. „Man(n) denkt nicht daran“, erklärte Prof. Christian Marth, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Innsbruck. Sollte einem Mann eine Veränderung an der Brust auffallen, sollte er einen Arzt aufsuchen.„Bis 13. März werden wir in den 5 Südtiroler Kinos für das Thema ‚Aktiv gegen Brustkrebs ‘ sensibilisieren“, erklärten Erika Laner und Martina Ladurner vom Verein mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs Zusätzlich initiiert mamazone gemeinsam mit der Bozner Schmuckdesignerin Vivian Manzardo die Fotoausstellung „A Matter of Nipples“, die nächste Woche in der Gynäkologie am Brixner Krankenhaus eröffnet und dort bis Ende des Monats zu sehen sein wird. „Ich möchte mit diesem wichtigen Thema so viele Leute wie möglich erreichen“, so Vivian Manzardo.Prof. Christian Marth: Bei Männern kommt die Erkrankung seltener vor. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man(n) daran denkt, damit der Brustkrebs nicht erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird.Prof. Marth: Männer haben meist eine kleinere Brust, das erleichtert die Untersuchung. Man(n) sollte einmal im Monat die Brust abtasten. Bei gebärfähigen Frauen ist die erste Zyklushälfte der ideale Moment, um die Untersuchung durchzuführen, weil das Gewebe der Brust zu diesem Zeitpunkt nicht so dicht ist.