Seniorenausflug nach Stift Stams

Pfarrer Don Paolo Crescini bei der Feier der Hl. Messe in der Blutskapelle in Stift Stams

Am Dienstag, den 30. Juli, fuhr die Seniorengruppe der Pfarrei Maria in der Au (Bozen) zusammen mit den Pfarreien Regina Pacis und Christkönig/Quirein nach Stift Stams. Dort feierte Pfarrer Don Paolo Crescini eine Hl. Messe (im Bild), die von Enea Capisani an der Orgel begleitet wurde.



Danach besichtigte die Gruppe das Kloster und anschlie√üend ging es zum Mittagessen. Nach einigen Stunden, die zum Kartenspielen oder zum Spazieren genutzt werden konnten, ging es dann zur√ľck nach Bozen, wo alle am fr√ľhen Abend wohlbehalten ankamen.

