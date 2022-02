Pfalzner bringt das Skifahren zu den Chinesen in die Städte

Wenn in diesen Tagen in Peking und Umgebung die Olympischen Winterspiele stattfinden, beobachtet der Pfalzner Hermann Winkler die Wettkämpfe mit besonderem Interesse, hat er doch viel zum steigenden Interesse der Chinesen am Wintersport beigetragen. + Von Martin Tinkhauser