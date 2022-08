Wann verlassen die Jugendlichen das „Hotel Mama“?

In den skandinavischen Ländern ziehen die Jugendlichen im Schnitt zwischen dem 19. und 21. Lebensjahr von zuhause aus, um auf eigenen Beinen zu stehen. Der EU-Durchschnitt liegt bei 26,5 Jahren.Ganz anders ist die Situation in Italien: Die Jugendlichen verlassen das „Hotel Mama“ mit 29,9 Jahren – begründet teilweise auch durch finanzielle Notwendigkeit.Später als in Italien ziehen die Jugendlichen nur in Griechenland, Bulgarien, der Slowakei, in Portugal und in Kroatien von zuhause aus.In den vergangenen Jahren sind von der Politik zwar immer wieder arbeitstechnische Maßnahmen angekündigt worden, die es den Jugendlichen in Italien ermöglichen sollten, finanziell früher auf eigenen Beinen stehen zu können.Laut den Daten des italienischen Statistikamtes Istat hätten solche Maßnahmen aber keine nennenswerten Ergebnisse gebracht, schreibt die Tageszeitung „La Repubblica“ – im Gegenteil: Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert, schreibt die Zeitung.Im Jahr 1983 lag der Anteil der unverheirateten oder alleinstehenden Bürger in Italien zwischen 18 und 34 Jahren, die bei ihrer Familie lebten, bei 49 Prozent, im Jahr 2000 waren es 60,2 Prozent und im Jahr 2009 waren es 58,6 Prozent.Aus dem jüngsten ISTAT-Bericht geht hervor, dass derzeit 7 Millionen junge Menschen zuhause bei ihren Eltern leben.