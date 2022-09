So vermeiden Sie im Urlaub unerwartete Kosten

Worauf muss man im Urlaub achten? Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen?

Verbrauche müssen auf ihren Reisen oft mit zusätzlichen Ausgaben rechnen.In den verschiedenen Ländern der Europäischen Union haben einige Reisende am Ende ihres Urlaubs festgestellt, dass sie z. B. für bestimmte Leistungen extra bezahlen müssten: Frühstück, Parkplatz, Benutzung des Safes und des Fernsehers, Endreinigung des Zimmers, Mitnahme eines Haustiers, Gepäckaufbewahrung, Benutzung der Handtücher und des Hotelschwimmbads.Außerdem ist in vielen Ländern der Transfer vom Hotel zum Flughafen in der Regel nicht inbegriffen.Es sei wichtig, daran zu denken, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf die inbegriffenen Leistungen hinweisen und angeben, welche Leistungen nicht inklusive sind und was diese zusätzlich kosten, heißt es vom Verbraucherzentrum. „Bei Flugreisen sollten Sie außerdem darüber informiert werden, ob zusätzliche Steuern oder Gebühren für den Flughafen-Check-in, aufgegebenes Gepäck, Sitzplatzwahl oder Mahlzeiten anfallen.“Das europäische Pauschalreiserecht sieht vor, dass Reiseveranstalter den Reisepreis auch nach der Buchung um bis zu 8 Prozent erhöhen können, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:- der Vertrag muss eine solcheenthalten;- der/die Reisende muss vor Vertragsabschluss durch eindarüber informiert werden;- diese Klausel darf nicht nur eine Erhöhung, sondern auch einevorsehen;- die Preiserhöhung muss mindestensmitgeteilt werden;- diemuss auf transparente Weise erfolgen;- diedarf nur auf Änderungen der Treibstoffkosten, Flughafen- bzw. Hafengebühren oder des Wechselkurses zurückzuführen sein.Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann die Zahlung verweigert werden, heißt es vom Verbraucherzentrum. Wenn die Preiserhöhung mehr als 8 Prozent beträgt, müsse der Reiseveranstalter die Reisenden informieren und diese auffordern, die Erhöhung innerhalb einer bestimmten Frist ausdrücklich zu akzeptieren oder vom Vertrag zurückzutreten.Wenn Sie nicht innerhalb dieser Frist antworten, gilt die Preiserhöhung als angenommen. „Es ist daher wichtig, dass Sie rechtzeitig reagieren, wenn Sie das Angebot nicht annehmen wollen.“und prüfen Sie, welche Leistungen enthalten sind. Im Zweifelsfall sollten Sie sich an das Hotel oder den Reiseveranstalter wenden.- Lesen Sie die, um festzustellen, ob sich andere Gäste über unerwartete Zusatzkosten beschwert haben.- Verlangen Sie die, um eventuelle Zusatzkosten im Voraus zu erfahren.können anfallen, wenn Sie später als zur vorgesehenen Zeit einchecken, insbesondere wenn es keine 24-Stunden-Rezeption gibt.- Buchen Sie. Diese sind zwar teurer, ersparen Ihnen aber unter Umständen hohe Stornierungsgebühren.- Bevor Sie eineabschließen, sollten Sie prüfen, ob Ihre Kreditkarte schon eine solche Versicherung beinhaltet.- Wenn Sie bei der Buchung diewählen, erleben Sie weniger Überraschungen, wenn es um die Kosten für Essen und Getränke geht.- Nutzen Sie- Buchen Sie in der- Benutzen Sie statt des kostenpflichtigen Hotelparkplatzes die