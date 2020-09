Südtirol hat erstmals eine Jagdaufseherin

Insgesamt 14 Männer, sowie Vera Prader als einzige Frau, haben am Donnerstag aus den Händen des zuständigen Landesrates, sowie des Landesjägermeister Günther Rabensteiner das Berufsbefähigungsdiplom zum Jagdaufseher entgegen genommen.„Es freut mich, dass trotz der besonderen Herausforderungen durch den Covid-19-Notstand so viele Kursteilnehmer das breit gefächerte Ausbildungsprogramm absolvieren konnten“, betont Südtirols Land- und Forstwirtschaftslandesrat bei der Diplomübergabe.Das nötige Fachwissen wurde von über 60 Referenten vermittelt. Während des Lockdowns wurden insgesamt 170 Stunden an Videokonferenzen abgehalten.Die angehenden Jagdaufseher müssen neben theoretischen Fachkenntnissen auch soziale Kompetenzen und handwerkliches Geschick mitbringen. Waldpädagogik, Rhetorik und Konfliktmanagement standen deshalb genauso auf dem Stundenplan, wie Exkursionen, Zählungen und Wildbeobachtungen sowie ein mehrwöchiges Revierpraktikum unter der Supervision von mindestens 2 hauptberuflichen Jagdaufsehern.Das gesammelte Wissen wurde schließlich von einer fünfköpfigen Prüfungskommission in schriftlicher und mündlicher Form überprüft.

lpa/stol